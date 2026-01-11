Nesreča v severni steni Prisojnika: ledna plezalca padla 15 metrov globoko

Reševalna služba iz zraka ARA na avstrijskem Koroškem je bila v soboto okoli 14.30 obveščena o nesreči v severni steni Prisojnika in napotena v Slovenijo. Ledna plezalca, moški in ženska, oba slovenska državljana, sta padla približno 15 metrov globoko, poroča Kleine Zeitung.
"Vzleteli smo iz Fresacha (Breze) in bili na kraju dogodka v 15 minutah," je povedal direktor reševalne službe ARA Thomas Jank.
Po kratkem izvidniškem preletu je posadka reševalnega helikopterja uspela najti poškodovana plezalca.
"Že med izvidniškim poletom je bil izziv jasen: strma, s snegom prekrita ledena grapa, ki ni omogočala ne pristanka ne hitre akcije na tleh. Da bi čim hitreje in varneje dosegli poškodovana plezalca, se je posadka odločila za reševanje z vitlom. Naš reševalec se je spustil do poškodovane pacientke, ji nudil prvo pomoč in jo pripravil na reševanje z vitlom," so pojasnili reševalci.
Ženska je pri padcu utrpela hudo poškodbo stopala, zato so jo s helikopterjem prepeljali v regionalno bolnišnico v Beljaku.
Njen plezalni partner ni bil poškodovan, a se zaradi težkega in ledenega terena prav tako ni mogel samostojno spustiti – zato so tudi njega dvignili z vitlom in ga varno pripeljali nazaj.
"Takšne reševalne operacije vedno znova dokazujejo, kako dragoceno in potrebno je tesno sodelovanje prek državnih meja v primeru nesreč. Komunikacija in koordinacija sta tukaj potekali brezhibno – hitro, učinkovito in izjemno profesionalno. V zahtevnem alpskem terenu je takšno hitro sodelovanje ključnega pomena za to, da pomoč čim prej prispe tja, kjer je potrebna. Avstrija, Slovenija. Skupaj močnejši." so ob tem na Facebooku zapisali reševalci.
Za informacije o nesreči smo prosili tudi slovensko policijo – njihov odgovor bomo dodali takoj, ko ga dobimo.
