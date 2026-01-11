Naslovnica
Črna kronika

Nesreča v severni steni Prisojnika: ledna plezalca padla 15 metrov globoko

Kranjska Gora, 11. 01. 2026 17.27 pred 34 minutami 2 min branja 7

Avtor:
U.Z.
Nesreča v severni steni Prisojnika

V nesreči v severni steni Prisojnika sta bila udeležena dva ledna plezalca. Moški in ženska, oba slovenska državljana, sta padla približno 15 metrov globoko, pri čemer si je ženska huje poškodovala nogo. Rešila ju je posadka helikopterja, ki je priletel iz Avstrije.

Reševalna služba iz zraka ARA na avstrijskem Koroškem je bila v soboto okoli 14.30 obveščena o nesreči v severni steni Prisojnika in napotena v Slovenijo. Ledna plezalca, moški in ženska, oba slovenska državljana, sta padla približno 15 metrov globoko, poroča Kleine Zeitung.

"Vzleteli smo iz Fresacha (Breze) in bili na kraju dogodka v 15 minutah," je povedal direktor reševalne službe ARA Thomas Jank.

Po kratkem izvidniškem preletu je posadka reševalnega helikopterja uspela najti poškodovana plezalca.

"Že med izvidniškim poletom je bil izziv jasen: strma, s snegom prekrita ledena grapa, ki ni omogočala ne pristanka ne hitre akcije na tleh. Da bi čim hitreje in varneje dosegli poškodovana plezalca, se je posadka odločila za reševanje z vitlom. Naš reševalec se je spustil do poškodovane pacientke, ji nudil prvo pomoč in jo pripravil na reševanje z vitlom," so pojasnili reševalci.

Ženska je pri padcu utrpela hudo poškodbo stopala, zato so jo s helikopterjem prepeljali v regionalno bolnišnico v Beljaku.

Njen plezalni partner ni bil poškodovan, a se zaradi težkega in ledenega terena prav tako ni mogel samostojno spustiti – zato so tudi njega dvignili z vitlom in ga varno pripeljali nazaj.

"Takšne reševalne operacije vedno znova dokazujejo, kako dragoceno in potrebno je tesno sodelovanje prek državnih meja v primeru nesreč. Komunikacija in koordinacija sta tukaj potekali brezhibno – hitro, učinkovito in izjemno profesionalno. V zahtevnem alpskem terenu je takšno hitro sodelovanje ključnega pomena za to, da pomoč čim prej prispe tja, kjer je potrebna. Avstrija, Slovenija. Skupaj močnejši." so ob tem na Facebooku zapisali reševalci.

Za informacije o nesreči smo prosili tudi slovensko policijo – njihov odgovor bomo dodali takoj, ko ga dobimo.

Za mladoletnika, ki je z nožem napadel dijakinjo, odrejen 30-dnevni pripor

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Juzles Iters
11. 01. 2026 17.44
Odlično. Hitro in učinkovito, očitno! Avstrijci imajo dosti izkušenj, so še bolj gorata dežela ter zelo organizirani in dobro se je drug od drugega učiti.
Odgovori
0 0
proofreader
11. 01. 2026 17.41
Naš helikopter je bil v Dražgošah?
Odgovori
+2
2 0
StayALive
11. 01. 2026 17.39
Evo pa so šle Lažgoše.
Odgovori
+2
2 0
dron
11. 01. 2026 17.42
Spet boste dobili po kanti, izdajalcev noben ne mara🥵🤣
Odgovori
0 0
inside1
11. 01. 2026 17.38
Kdo pa sedaj rine v gore plezat al kaj že počet naj plača sam vso reševanje. Neodgovorno izzivanje sreče, reševalci ki morajo po take it imajo tudi svoje družine doma....
Odgovori
+1
2 1
Vrtni a
11. 01. 2026 17.36
Kdo rine plezat v tako zahtevno steno po takem vremenu kot ga imamo?
Odgovori
+1
2 1
oježeš
11. 01. 2026 17.45
Raje kot samo komentirati za računalnikom in zapravljati čas za kreganje in primerjati vseh s seboj. In zakaj je lahko priletel Avstrijski helikopter k nam brez problema? Ker je to reševalni helikopter, ne pa policijski ali vojaški, ki rešuje ljudi. Ta dva lahko letita v na ozemlju Slovenije, kako pa da je bil ta prej aktiviran kot slovenski, je pa verjetno posredi telefonska ali radijska zveza, ki je imela boljšo povezavo z avstrijskim centrom, kot s slovenskim. Sicer zakaj točno, bodo že dali izjavo naši pristojni. Za pozdraviti je le, hitro reševanje in dobro sodelovanje z obe strani države.
Odgovori
0 0
bibaleze
