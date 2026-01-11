Nesreča v severni steni Prisojnika: ledna plezalca padla 15 metrov globoko

Reševalna služba iz zraka ARA na avstrijskem Koroškem je bila v soboto okoli 14.30 obveščena o nesreči v severni steni Prisojnika in napotena v Slovenijo. Ledna plezalca, moški in ženska, oba slovenska državljana, sta padla približno 15 metrov globoko, poroča Kleine Zeitung. "Vzleteli smo iz Fresacha (Breze) in bili na kraju dogodka v 15 minutah," je povedal direktor reševalne službe ARA Thomas Jank.

Po kratkem izvidniškem preletu je posadka reševalnega helikopterja uspela najti poškodovana plezalca. "Že med izvidniškim poletom je bil izziv jasen: strma, s snegom prekrita ledena grapa, ki ni omogočala ne pristanka ne hitre akcije na tleh. Da bi čim hitreje in varneje dosegli poškodovana plezalca, se je posadka odločila za reševanje z vitlom. Naš reševalec se je spustil do poškodovane pacientke, ji nudil prvo pomoč in jo pripravil na reševanje z vitlom," so pojasnili reševalci. Ženska je pri padcu utrpela hudo poškodbo stopala, zato so jo s helikopterjem prepeljali v regionalno bolnišnico v Beljaku. Njen plezalni partner ni bil poškodovan, a se zaradi težkega in ledenega terena prav tako ni mogel samostojno spustiti – zato so tudi njega dvignili z vitlom in ga varno pripeljali nazaj.

