V koloni vozilo osem motoristov, v trčenju z avtomobilom umrla dva

V hudi prometni nesreči pri Stranicah so bili udeleženi trije motoristi in 74-letni voznik osebnega vozila, ki je iz neznanega razloga zapeljal na nasprotno smer vozišča, po katerem je v koloni vozilo osem motoristov. Dva motorista, ki sta trčila z osebnim vozilom, sta umrla, še en motorist in voznik avtomobila pa sta se lažje poškodovala.

FOTO: POP TV V včerajšnji hudi prometni nesreči, ki se je zgodila nekaj pred poldnevom na regionalni cesti izven naselja Stranice, so bili udeleženi trije motoristi in voznik osebnega vozila. Nesreča se je zgodila, ker je 74-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Slovenskih Konjic proti Vojniku, iz neznanega razloga zapeljal na nasprotno smer vozišča, po katerem je pravilno, v koloni, vozilo osem motoristov. Voznik osebnega vozila je trčil v prednji del motornega kolesa, ki ga je vozil 62-letnik doma z območja Kranja. Poškodbe so bile tako hude, da je umrl na kraju nesreče. V vozilo 74-letnika sta nato trčila še motorista stara 61 in 69 let, prvi je prav tako na kraju nesreče podlegel poškodbam, 69-letnik pa se je lažje poškodoval. Lažje se je v prometni nesreči poškodoval tudi 74-letni voznik osebnega vozila. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila cesta na tem odseku tri ure zaprta za ves promet.