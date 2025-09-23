Huda nesreča v Sv. Antonu: življenje sopotnika še vedno ogroženo

41-letni državljan Bosne in Hercegovine, voznik tovornega vozila, je vozil skozi naselje Sv. Anton iz smeri Dvorov proti Kopru, ko je na klancu navzdol opazil, da mu ne delujejo zavore.

Vozilo je z veliko hitrostjo trčilo v zadnji del tovornjaka pred seboj, ki ga je vozil 40-letni Koprčan. Omenjeno tovorno vozilo se je ob trčenju prevrnilo na bok in trčilo v stanovanjsko hišo ob desni strani vozišča. Prvi tovornjak je medtem obstal na kolesih.

V tem trenutku je iz nasprotne smeri pripeljala še 38-letna voznica osebnega avtomobila, doma iz Kopra, ki se trčenju ni mogla izogniti.

Voznik tovornega vozila, ki je obstalo na kolesih, je utrpel lahke telesne poškodbe, njegov sopotnik, 44-letni državljan BiH, pa je utrpel hude poškodbe. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v SB Izola.

Sopotnik v prevrnjenem vozilu, 45-letni moški iz okolice Kopra, je prav tako utrpel hude telesne poškodbe, njegovo življenje je ogroženo. Tudi voznik, 40-letni Koprčan, ki je ostal ukleščen v vozilu in so ga rešili s tehničnim posegom, je huje poškodovan. Oba se zdravita v izolski bolnišnici.