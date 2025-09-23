Svetli način
Črna kronika

Huda nesreča v Sv. Antonu: življenje sopotnika še vedno ogroženo

Sv. Anton, 23. 09. 2025 12.13 | Posodobljeno pred 15 minutami

Znanih je nekaj več podrobnosti hude prometne nesreče, ki se je zgodila v naselju Sv. Anton v občini Koper. Policisti so z ogledom kraja dogodka ugotovili, da voznik tovornjaka, ki je trčil v vozilo pred seboj, ni prilagodil hitrosti poteku ceste. 41-letnik je sicer pojasnil, da so mu odpovedale zavore. Policija nesrečo preiskuje v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

41-letni državljan Bosne in Hercegovine, voznik tovornega vozila, je vozil skozi naselje Sv. Anton iz smeri Dvorov proti Kopru, ko je na klancu navzdol opazil, da mu ne delujejo zavore. 

Vozilo je z veliko hitrostjo trčilo v zadnji del tovornjaka pred seboj, ki ga je vozil 40-letni Koprčan. Omenjeno tovorno vozilo se je ob trčenju prevrnilo na bok in trčilo v stanovanjsko hišo ob desni strani vozišča. Prvi tovornjak je medtem obstal na kolesih. 

V tem trenutku je iz nasprotne smeri pripeljala še 38-letna voznica osebnega avtomobila, doma iz Kopra, ki se trčenju ni mogla izogniti. 

Voznik tovornega vozila, ki je obstalo na kolesih, je utrpel lahke telesne poškodbe, njegov sopotnik, 44-letni državljan BiH, pa je utrpel hude poškodbe. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v SB Izola. 

Sopotnik v prevrnjenem vozilu, 45-letni moški iz okolice Kopra, je prav tako utrpel hude telesne poškodbe, njegovo življenje je ogroženo. Tudi voznik, 40-letni Koprčan, ki je ostal ukleščen v vozilu in so ga rešili s tehničnim posegom, je huje poškodovan. Oba se zdravita v izolski bolnišnici.

38-letna voznica in njena šestletna sopotnica pa sta lažje poškodovani. 

Po zaključenem ogledu kraja dogodka so policisti ugotovili, da voznik tovornjaka, ki pravi, da so mu odpovedale zavore, hitrosti svojega vozila ni prilagodil poteku ceste (klanec navzdol 11 %) in je zaradi tega trčil v vozilo pred seboj. Policisti prometno nesrečo obravnavajo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. 

Zaradi posledic trka se je delno zrušila stanovanjska hiša, v kateri pa v času nesreče ni bilo stanovalcev. Nastala je večja materialna škoda. 

Odsek ceste je bil zaradi odstranjevanja posledic nesreče zaprt vse do pol ene zjutraj, nato pa so promet sprostili. Ta zdaj poteka izmenično po enem pasu, drugo smerno vozišče v smeri Bertokov pa zaradi porušene hiše ostaja zaprto. 

