Padel v jamo pod trampolinom, zaradi poškodb je v smrtni nevarnosti

V trampolinskem parku na Leskoškovi cesti v Ljubljani je oseba med športno aktivnostjo na trampolinu v soboto padla v jamo pod trampolinom in se poškodovala. Prvo pomoč so nudili v Gasilski brigadi Ljubljana. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico, navaja uprava za zaščito in reševanje. Poškodovani je življenjsko ogrožen, so potrdili na policiji.

icon-expand Policisti po doslej zbranih informacijah znakov kaznivega dejanja niso ugotovili. FOTO: Shutterstock V ljubljanski gasilski brigadi še niso mogli posredovati podrobnosti o nesreči, ki se je zgodila v soboto nekaj po 16. uri. S Policijske uprave Ljubljana so nam potrdili, da so bili obveščeni o nesreči, v kateri je v športnem parku med treningom polnoletna oseba padla med športne blazine in se huje poškodovala. Poškodovana oseba je v smrtni nevarnosti, so sporočili s Policije. Osebo so prepeljali v UKC Ljubljana, policisti pa po doslej zbranih informacijah znakov kaznivega dejanja niso ugotovili.