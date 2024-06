18-letnik čelno trčil v drevo, nepripet potnik padel iz vozila

Kranjski policisti so sporočili, da so bili v petek okoli 23.45 obveščeni o prometni nesreči na relaciji Kranj-Hrastje. V nesreči naj bi 18-letnik zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal z vozišča in z desnim bokom avtomobila najprej oplazil več dreves, nato pa z njim čelno trčil v drevo. Pri tem je nepripet potnik, ki je sedel na zadnjem sedežu padel iz vozila in se huje telesno poškodoval. Prav tako se je hudo poškodoval voznik avtomobila, potnik na prednjem sedežu pa se je lažje telesno poškodoval.