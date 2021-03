Med sečnjo lesa se je huje poškodoval 62-letnik

V torek, nekaj pred 17. uro, so novogoriške policiste obvestili, da se je med sečnjo lesa v gozdu med Gorenjo Trebušo in Mrzlo Rupo v občini Tolmin huje poškodoval 62-letni moški, ki naj bi ga veja udarila po glavi. Poleg tolminskega policista, sicer pripadnika gorske policijske enote PU Nova Gorica, je na kraju nezgode posredovalo tudi 13 pripadnikov GRS Tolmin in reševalci NMP ZD Tolmin, ki so poškodovancu nudili prvo pomoč. Nato so 62-letnika prevzeli člani dežurne ekipe GRS za reševanje v gorah z Brnika, ki so se s pomočjo elektromotornega vitla spustili do ponesrečenca in ga dvignili v vojaški helikopter ter ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.