Najprej trčil v obcestno škarpo, nato v avtobus in na koncu pristal v potoku

Voznik in sopotnik sta sama zlezla iz vozila in potoka, na kraju pa so ju oskrbeli reševalci NMP Ljubljana. Kraj nesreče so zavarovali in osvetljevali gasilci GB Ljubljana, ki so vozilo s pomočjo avtodvigala tudi dvignili iz potoka in ga postavili na cestišče. Poleg tega so odklopili akumulator ter z vpojnimi sredstvi posuli po cestišču iztekle motorne tekočine. V potok so tudi namestili lovilna črevesa in pivnike, ki jih bodo danes čez dan kontrolirali in zamenjali.

Dežurni delavec cestnega podjetja je cestišče saniral in ga zaradi nizkih temperatur posul s soljo, na kraju nesreče pa so bili tudi policisti.