Z avtomobilom trčil v nabrežino in zdrsel v globel, voznik umrl

Policisti so bili obveščeni, da je 65-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal z vozišča in da ne kaže znakov življenja. Po prihodu na kraj nesreče so policisti ugotovili, da je starejši gospod vozil po makadamski cesti v Primožu pri Ljubnem, kjer je v levem ovinku zapeljal desno z vozišča ter trčil v nabrežino.

Vozilo je ob trku odbilo preko vozišča, kjer je nato zdrsnilo po strmem pobočju v globel. Voznik je na kraju nesreče umrl.