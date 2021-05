Sedmim voznikom globe zaradi oviranja prihoda nujnih služb na kraj nesreče

Ob prometnih nesrečah pokažemo, kakšna je naša kultura v prometu. Nekateri žal še vedno ne dojamejo, da morajo na kraj nesreče najprej priti reševalci in policisti, saj med življenjem in smrtjo odloča vsaka sekunda. Kar sedem plačilnih nalogov so policisti napisali med torkovo prometno nesrečo, ki se je zgodila na celjskem in v kateri sta poškodbam podlegla češki voznik in njegov pes.

Včerajšnja smrtna prometna nesreča je bila že šesta letos na območju PU Celje.

Kot smo poročali že včeraj, so na celjskem ceste spet terjale krvni davek. V prometni nesreči na avtocesti je umrl češki voznik kombiniranega vozila, ki je brez zaviranja trčil v zadnji del tovornega vozila s priklopnikom, ki je stalo v koloni. Kombinirano vozilo je ostalo ukleščeno pod priklopnikom. Voznika in njegovega psa, ki sta v silovitem trčenju podlegla poškodbam, so s tehničnim posegom iz vozila rešili gasilci Poklicne gasilske enote Celje.

Je pa včerajšnja prometna nesreča zopet pokazala, kakšno vozniško kulturo imamo. Nestrpni in neodgovorni vozniki prometne signalizacije, s katero je bil promet na izvozu Celje preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, niso upoštevali in so z vožnjo nadaljevali mimo stoječih kolon. "S tem so zelo otežili prihod reševalcev, gasilcev, policistov in vseh ostalih, ki so sodelovali pri reševanju, ogledu in odstranjevanju posledic prometne nesreče, na kraj,"so sporočili s PU Celje. Sedmim voznikom, ki so s svojim nevestnim ravnanjem najbolj otežili prihod intervencijskih služb na kraj nesreče, so policisti izdali plačilne naloge.

Policisti zato vse voznike znova pozivajo, naj v primeru prometnih nesreč in zastojev na avtocesti strogo upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in avtocesto pravočasno zapustijo na izvozih, na katerih jih signalizacija usmerja. "Vsi tisti, ki pa prvi pripeljejo na kraj nesreče, naj obvezno omogočijo prostor za prihod reševalnih služb na kraj. Vzpostavitev reševalnega pasu je nujna, saj le tako reševalne službe lahko pridejo na kraj prometne nesreče in pomagajo poškodovanim. Pri hudo poškodovanih je hiter prihod reševalcev ključnega pomena. Dragocena je vsaka sekunda,"opozarjajo.

Ob vsakem zastoju upoštevajte naslednja pravila o razvrščanju vozil. – Ob ustavljanju ali zastoju prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer morajo vozniki med kolonama vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. - Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča. - Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas. Predpisana globa za nepravilno razvrščeno vozilo ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti je 200 evrov.

Policisti vedo, da ni nikomur prijetno čakati v koloni, a hkrati opozarjajo, da dokler policisti in predstavniki reševalnih služb ne opravijo svojega dela, promet ne more biti sproščen. "Vsaka ovira pa pomeni dodatno daljšanje časa do sprostitve prometa na cesti," pojasnjujejo in voznike pozivajo, naj bodo v podobnih situacijah strpni.