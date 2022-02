Voznik, ki je umrl, v tovornem vozilu prevažal utekočinjen naftni plin

Ob 17.04 uri včeraj je na cesti Divača-Ribnica pri naselju Buje v občini Pivka tovorno vozilo, ki je prevažalo utekočinjen naftni plin, zletelo s ceste, se prevrnilo in trčilo v drevo, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci PGD Postojna in Pivka.

Zavarovali in razsvetljevali so kraj dogodka, cisterno pregledali in opravili meritve plinov, odklopili akumulatorje, s tehničnim posegom iz kabine vozila potegnili preminulega voznika in ga s pomočjo vrvne tehnike prenesli do ceste.

Nudili so pomoč ekipi Istrabenz Plini, ki je hotela prečrpati plin iz cisterne, vendar zaradi položaja tovornega vozila to ni bilo možno. Obveščene so bile vse pristojne službe. S prečrpavanjem in odstranjevanjem tovornega vozila bodo nadaljevali še danes zjutraj.