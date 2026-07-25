V nekaj urah tri gorske nesreče: dvakrat poškodbe povzročili padajoči kamni

Prva nesreča se je zgodila ob 11.46 pod vrhom Storžiča v občini Tržič, kjer je pri sestopu kamen v glavo zadel pohodnico. Reševalci Gorske reševalne službe Tržič in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika so poškodovanko na kraju oskrbeli, nato pa jo je helikopter Slovenske vojske prepeljal v dolino, kjer so jo v nadaljnjo oskrbo prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči Tržič, so sporočili iz Regijskega centra za obveščanje Kranj.

Le slabe pol ure pozneje, ob 12.14, je na poti proti Češki koči v občini Jezersko zdrsnil otrok. Na pomoč sta mu najprej priskočila starša, pri čemer si je mati poškodovala nogo. Oba poškodovana so oskrbeli reševalci GRS Jezersko skupaj z dežurno ekipo za reševanje v gorah z Brnika, nato pa ju je helikopter Slovenske vojske prepeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Tretja intervencija je sledila ob 14.57 v Triglavski severni steni, kjer je padajoči kamen poškodoval alpinista. Reševalci GRS Mojstrana in združena ekipa GRZS-HNMP so ga na kraju oskrbeli in pripravili za helikopterski transport. Poškodovanega so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.