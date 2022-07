Huje poškodovana mladoletna voznika: prva izsilila prednost, drugi trčil v panj

Policisti policijske postaje Novo mesto so medtem nekaj pred 22. uro zvečer na regionalni cesti med Petelinjekom in Ratežem obravnavali prometno nesrečo, ki jo je povzročil voznik kros motorja. Ugotovili so, da je za nesrečo odgovoren voznik kros motorja, ki je med vožnjo po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 65-letnega voznika. 48-letna potnica v avtomobilu se je v nesreči lažje poškodovala.

Policisti bodo zoper 44-letnega povzročitelja, ki je kraj nesreče zapustil, uvedli postopek o prekršku.

Na območju Ljubljane v nesreči udeležena tri vozila, v Gabru 42-letna voznica izgubila nadzor nad vozilom

Še ena prometna nesreča se je zgodila na tem območju. Okoli 15.30 so policisti PU Novo mesto prejeli obvestilo o prometni nesreči v kraju Gaber pri Semiču. Po opravljenem ogledu so policisti Policijske postaje Črnomelj ugotovili, da je 42-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo.

Lažje poškodovano voznico in tri prav tako lažje poškodovane sopotnike v vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo povzročiteljici nesreče zaradi kršitve izdali plačilni nalog.