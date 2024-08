Nesreči na gorenjski avtocesti: prevrnjen tovornjak in nalet treh vozil

Prometno-informacijski center poroča o zastojih na gorenjski avtocesti, in sicer v obe smeri. Kot so nam potrdili tudi na Policiji, se je pred izvozom Šmartno v smeri proti Ljubljani prevrnilo tovorno vozilo, v obratni smeri pa je prišlo do naleta treh osebnih vozil. V zastojih ne pozabite prilagoditi hitrosti in narediti reševalnega pasu.