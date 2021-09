Nesreči v Mariboru: povzročitelja brez vozniškega dovoljenja

Včeraj okoli 18.40 so mariborski policisti posredovali tudi na parkirnem prostoru na Pohorski ulici. V osebni avtomobil 32-letne voznice je z osebnim avtomobilom trčil 67-letnik in pobegnil s kraja nesreče. Pobeglega so izsledili ruški policisti in ugotovili, da je imel v organizmu 0,73 mg/l alkohola. Policisti so mu odredili strokovni pregled in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, povzročitelj je ostal tudi brez vozniškega dovoljenja. Zoper njega bodo pristojnemu sodišču podali obdolžilni predlog.