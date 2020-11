Nesreča na gradu Borl: delo opravljalo pet oseb, življenje izgubil 70-letni Mariborčan

Iz PU Maribor so podali nekaj pojasnil glede včerajšnje nesreče pri gradu Borl, ki se je zgodila ob spravljanju gradbenega žerjava. Zaradi kompleksnosti bo preiskava potekala še nekaj dni, znano pa je, da je delo ob demontaži žerjava opravljajo pet oseb, ena je na kraju nesreče umrla, še dve sta poškodovani.

Predstavnik za odnose z javnostmi PU Maribor Miran Šadl je povedal, da so ogled kraja dogodka, zaradi noči morali prekiniti, toda aktivnosti trenutno še potekaj. "Zraven mariborskih kriminalistov in kriminalističnih tehnikov so v ogled kraja nesreče vključeni tudi strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija iz Ljubljane, delovni inšpektor in sodni izvedenec za žerjave."

icon-expand Miran Šadl FOTO: PU Maribor

Šadl še dodaja, da gre za kompleksno preiskavo in bo ugotavljanje vzrokov nesreče in kako je do nje sploh prišlo, predvidoma trajalo dlje časa. Potrdil je, da je znano, da je delo ob demontaži žerjava opravljajo pet oseb, zaposlenih v slovenskem podjetju.

icon-expand FOTO: Ptujinfo icon-chevron-left icon-chevron-right

V nesreči se je smrtno ponesrečil 70-letni delavec iz Maribora, "hudo pa sta se poškodovala še 39-letni hrvaški državljan, ki so ga prepeljali v UKS Maribor in 32-letni moški iz Rač, ki pa so ga prepeljali v SB Ptuj". Preostala dva delavca v nesreči nista bila poškodovana, še pojasnjujejo Šadl.

Kot smo že poročali je do nesreče prišlo pri pospravljanju žerkava, postavljenega na gradu. Po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje se je gradbeni žerjav s konstrukcijo sesedel pri razstavljanju, pri čemer je en delavec padel s podesta v globino 15 metrov in umrl na kraju nesreče. Še dva delavca sta padla z višjega na nižji podest, eden si je huje poškodoval nogo, drugi pa ima hude poškodbe glave. Sanacija brežine, zidu in terase gradu, vredna okoli poldrugi milijon evrov, se je te dni sicer že zaključevala. Izjemno zahtevna dela na višini je izvajalo podjetje Pondus iz Kamnice s podizvajalci, so zapisali pri Ptujinfo.