Nesrečo pri Konjicah povzročil voznik avtobusa, ki je trčil v kolono

Prometna nesreča se je zgodila včeraj, okoli 14. ure, v bližini avtocestnega izvoza Slovenske Konjice. V nesreči sta bili udeleženi dve tovorni vozili, tri osebna in avtobus.
Nesrečo je povzročil voznik avtobusa, ki je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in trčil v kolono vozil, ki je stala pred njim, so pojasnili na PU Celje. Po dosedanjih podatkih se je v trčenju poškodovalo pet oseb, po podatkih policije so bili vsi lažje poškodovani.
Voznika avtobusa bodo zaradi povzročitve prometne nesreče kazensko ovadili.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.