Nesrečo pri Šentjakobu povzročil voznik, ki ni vozil po sredini pasu

Kot smo poročali, se je včeraj nekaj čez 20. uro pred izvozom Šentjakob zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila. Policisti v zvezi z nesrečo vodijo prekrškovni postopek.

Po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje je eno od udeleženih vozil trčilo v ograjo, nato pa se prevrnilo na streho. Kraj nesreče so zavarovali gasilci GB Ljubljana in s pomočjo vitla vozilo postavili na kolesa.

Zaradi nesreče je bila avtocesta na tem odseku nekaj časa zaprta.