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Črna kronika

Nesrečo pri Šentjakobu povzročil voznik, ki ni vozil po sredini pasu

Ljubljana, 16. 10. 2026 09.43 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Nesreča pri Šentjakobu

Prve ugotovitve policistov kažejo, da je prometno nesrečo med Šentjakobom in Domžalami povzročil voznik osebnega vozila, ki ni vozil po sredini svojega pasu. V nesreči so bila udeležena tri vozila, nihče ni bil poškodovan.

Kot smo poročali, se je včeraj nekaj čez 20. uro pred izvozom Šentjakob zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila. Policisti v zvezi z nesrečo vodijo prekrškovni postopek.

Po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje je eno od udeleženih vozil trčilo v ograjo, nato pa se prevrnilo na streho. Kraj nesreče so zavarovali gasilci GB Ljubljana in s pomočjo vitla vozilo postavili na kolesa.

Zaradi nesreče je bila avtocesta na tem odseku nekaj časa zaprta.

Nesreča pri Šentjakobu
Nesreča pri Šentjakobu
FOTO: Bralka
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