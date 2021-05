Nesrečo v Slovenskih Konjicah povzročila 83-letna voznica

Celjski policisti so v nedeljo na Liptovski ulici v Slovenskih Konjicah obravnavali prometno nesrečo s hudimi poškodbami, o kateri smo že poročali. Danes je znanih več podrobnosti.

Kot so zapisali na PU Celje, je nesrečo povzročila 83-letna voznica osebnega vozila, ki je vozila iz smeri Tepanja proti Stranicam. V semaforiziranem križišču v Slovenskih Konjicah je pri izvozu s sprednjim levim delom silovito trčila v prednji levi del vozila 42-letnega voznika, ki je bil pravilno razvrščen na prometnem pasu za zavijanje v levo, proti naselju Bezina. Po trčenju je njeno vozilo odbilo in je trčila še v 65-letnega voznika kolesa z motorjem, ki je prav tako čakal v križišču pri rdeči luči na semaforju.

Voznik kolesa z motorjem se je v trčenju hudo poškodoval. Povzročiteljica, voznik drugega udeleženega vozila in njegov 69-letni sopotnik so se v prometni nesreči lažje poškodovali, so sporočili s PU Celje.