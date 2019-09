Nestrokovno delo letališke policije. Tožilstvu prikrivali napake, delali na črno

Albanski državljan je prek prevajalca povedal, da je dva meseca pred tem delal na Kreti in ker je pred potekom vizuma zbolel, je moral v bolnišnico. Zato so mu Grki izdali 10-dnevno vizo. Policist mu ni dovolil vstopa v državo in počakati je moral do jutra. Takrat je v službo prišel vodja izmene, policist Franc Brvar . Takoj je ocenil, da je grški schengenski vizum v biometričnem potnem listu Albanca ponarejen. Osumili so ga kaznivega dejanja in poklicali kranjsko tožilstvo. Višja državna tožilka Helga Dobrin je na podlagi ovadbe policistov letalske policije takoj odvzela potni list, 22-letniku pa ponudila, da ga ne bo preganjala, če nakaže 600 evrov v korist javne ustanove – Splošne bolnišnice Izola. N.H. je plačal, pokazal potrdilo o plačilu, tožilka pa je ovadbo zavrgla, albanski študent pa je bil brez potnega lista izgnan nazaj v Tirano.

Šest dni kasneje so policisti ugotovili, da so se zmotili, in o vsem tem molčali. Slovenski policist, ki je bil tri mesece v operaciji Frontex na otoku Chios na grško-turški meji, je po preverjanju ugotovil, da so albanskega študenta po krivem obtožili in kaznovali. Fotografije vloge za vizum in kontrolnega žiga je posredoval tako policistu, ki je Albanca ustavil, kot vodji izmene.

Vse to je vedel tudi komandir postaje Jure Lešnjak, ki pa kot odgovorni ni ukrepal, in vse skupaj so pometli pod preprogo. Z grškimi vizumi sicer so težave, grške oblasti so precej površne pri izdaji in kodni zapis lahko včasih zavede, a naši policisti so za to vedeli in če bi takoj preverjali pri grških policistih, se napaka ne bi zgodila. Tako pa niso obvestili ne tožilstva ne Albanca, ki je po nedolžnem ostal brez 600 evrov in potnega lista.

Tri leta se ni zgodilo nič, šele po našem preverjanju so na policiji po daljšem in temeljitem preverjanju, očitkov je cela vrsta, ugotovili nepravilnosti. S Policijske uprave Kranj so nam sporočili, da so pri pregledu vizuma ugotovili "odstopanja od standardov in značilnosti, ki se pojavljajo pri ponarejenih vizumih", in da je bil tujec (zaradi prekoračitve dolžine bivanja) pravilno odstranjen iz države. Toda: "V trenutno aktualni notranjevarnostni preiskavi je policija pristnost vizuma preverila pri grških varnostnih organih in prejela informacijo, da je listina pristna. Z ugotovitvijo je Policijska uprava Kranj takoj seznanila pristojno državno tožilstvo, ki je proti tujcu vodilo postopek. Aktivnosti v tej zvezi še potekajo. O nepravilnostih pri obravnavi kaznivega dejanja je bil že obveščen tudi Posebni oddelek na Specializiranem državnem tožilstvu. Postopek v policiji se bo v tem delu nadaljeval po prejetju ugotovitev posebnega oddelka. V enoti tudi še poteka strokovni nadzor nad obravnavo kaznivih dejanj ponarejanja listin."