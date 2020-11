Neuradno: v Ljubljani sin več let skrival materino truplo in dvigoval njeno pokojnino

Na območju Ljubljane so policisti po obvestilu svojcev, da pogrešajo 97-letnico, v enem izmed stanovanj odkrili njeno truplo. Ugotovili so, da je bila oseba mrtva že več let, ali je umrla naravne smrti, pa še ugotavljajo. Zanjo naj bi ves čas skrbel 67-letni sorodnik, ki je svojcem lažno prikazoval, da je oseba živa, prav tako je bil pooblaščen in je dvigoval njene prihodke.

Moški je osumljen skrunitve trupla, povzročitve smrti iz malomarnosti in goljufije. Policisti so bili konec prejšnjega tedna obveščeni, da svojci pogrešajo 97-letno žensko z območja Ljubljane. V razgovorih je bilo ugotovljeno, da naj bi za njo skrbel 67-letni svojec, ki ostalim svojcem že več let onemogoča stike z njo. Pri nadaljnjem zbiranju obvestil je policija osebo našla mrtvo v enem izmed stanovanj na območju Ljubljane. Vzrok za smrt osebe še ni znan, smrt pa je po do sedaj znanih podatkih nastopila že pred nekaj leti, so za 24ur.com sporočili s PU Ljubljana. Ves ta čas je osumljenec svojcem lažno prikazoval, da je oseba živa, prav tako pa je bil pooblaščen in je dvigoval njene prihodke. 67-letnemu osumljencu je bila zaradi suma kaznivega dejanja skrunitve trupla, povzročitve smrti iz malomarnosti in goljufije odvzeta prostost za čas, da je policija zbrala vsa obvestila. Z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin dogodka bodo policisti nadaljevali, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno tožilstvo. Neuradno smo izvedeli, da naj bi imel sin več kot šest let v stanovanju truplo svoje matere, ves ta čas pa naj bi svojcem lagal, da mati ne želi stikov z njimi. V vseh teh letih je skupaj s pokojno živel v stanovanju in dvigoval njeno pokojnino.