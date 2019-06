Neuradno: v preiskavi napada na sodnico pridržan njen partner

Kriminalisti so do ene ure zjutraj opravljali hišno preiskavo na domu sodnice mariborskega okrožnega sodišča Daniele Ružič. Pri policiji so potrdili, da ne izključujejo možnosti, da je bi bil napad lahko povezan z zasebnim življenjem sodnice. Neuradno naj bi bila pridržana ena oseba.

Kot smo že poročali včeraj, so kriminalisti, pet dni po napadu, preiskovali notranjost hiše, okolico ter osebno vozilo, ki je bilo parkirano pred hišo. V hiši sicer živita Daniela Ružič ter njen partner. Neuradno smo izvedeli, da je bila pridržana ena oseba, in sicer naj bi šlo za partnerja Ružičeve. Policija je zaenkrat sporočila le, da poteka intenzivna preiskava, da pa ne izključujejo možnosti, da bi bil napad na Ružičevo povezan z njenim zasebnim življenjem. Po naših informacijah, naj bi odredbo za preiskavo izdalo sodišče v Slovenj Gradcu, saj naj bi mariborsko sodišče prosilo za prenos pristojnosti, glede na to, da gre za njihovo sodelavko. Hišna preiskava na domu mariborske sodnice je trajala pozno v noč. FOTO: POP TV Nasilni napad je enotno obsodil vrh slovenske politike, ključni akterji v pravosodju in varuh človekovih pravic. Mnogi so napad označili oziroma razumeli kot napad na pravno državo in celoten pravosodni sistem. Policija še naprej naproša vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije v zvezi z dogodkom, da naj jim jih sporočijo preko telefonske številke policije 113 ali številke 080 1200, ki je namenjena anonimnim prijavam.