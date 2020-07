Neurje odkrivalo strehe, podiralo drevesa, voda zalivala prostore

Nevihte ponekod po državi so trajale do jutranjih ur. Na Primorskem je veter pihtal s hitrostjo tudi do 100 kilometrov na uro. Najhuje je bilo v srednjem in vzhodnem delu države. Posredovati so morale številne gasilske enote, saj je veter odkrival strehe objektov ter podrl več dreves na vozišča. Nekatera so padla na osebna vozila in objekte. Voda je zalila tudi več pritličnih prostorov. V Ljubljani so zaradi zalitega železniškega podvoza v Šentvidu v vodi ostala ujeta tri vozila.

Že v ponedeljek nekaj pred 21. uro so o podrtem drevju poročali iz občine Črenšovci, pozneje tudi iz Radelj ob Dravi, nekaj pred 22. uro pa se je neurje razbesnelo v prestolnici. Center za obveščanje je poročal o večjem številu intervencij, povezanih z vetrolomom in poplavljenimi objekti. V Ljubljani, katero je dosegla supercelična nevihta, je voda med drugim zalila podvoza na Celovški in Drenikovi cesti. Po navedbah dežurnega prognostika na centru za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje je vremenska postaja Ljubljana Bežigrad v pol ure izmerila kar 28,84 milimetra padavin ter sunke vetra s hitrostjo 90 kilometrov na uro. Zaradi zalitega železniškega podvoza v Šentvidu ostala v vodi ujeta tri vozila. Veter je odkril streho na poslopju Centra za socialno delo na Einspielerjevi ulici v Ljubljani. Intervenirati so morali gasilci.

icon-expand Odkrita streha na stavbi za Bežigradom FOTO: bralka Špela

Večerno neurje in intervencije več društev GZ Ljubljana so se zavlekle v noč, so sporočili s PGD Šmartno ob Savi. Posredovali so na Zabretovi ulici, v Dolini, Dajnkova in Tomačevo, kjer so opravili črpanje vode, v Obrijah so pomagali motoristu, na katerega je padla veja, na Dunajski in Jakšičevi cesti pa so pomagali pri odstranjevanju podrtega drevja.

O močnem deževju so zvečer poročali tudi z drugih delov države, zlasti s Koroške in Štajerske. Med drugim je v Mislinji proti stanovanjskemu objektu spolzela zemljina. Posredovali so gasilci in jo prekrili s folijo. Močno deževje je popolnoma zaprlo cesti Rogoza-Hoče in Solčava-Logarska Dolina. Zaradi neurja pa so po državi morali posredovati gasilci iz vsaj sedemnajstih prostovoljnih gasilskih društev in dveh poklicnih gasilskih enot.