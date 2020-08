Nevaren zdrs: veja se mu je zapičila pod pazduho

Kljub številnim opozorilom, da se v hribe odpravimo z glavo in realno ocenimo svoje sposobnosti, je bil za reševalce tudi minuli vikend težak. V Iškem vintgarju je pohodnik po zdrsu padel na vejo, ki se mu je zapičila pod pazduho in začel močno krvaveti. Na Grintovcu pa je alpinistka padla zaradi odloma oprimka in se huje udarila v steno.

Planinska sezona je na vrhuncu, kar se ne pozna samo po večjem številu obiskovalcev gora, ampak tudi po številu nesreč, o katerih v zadnjem času poročamo. Tudi ta konec tedna so imeli reševalci kar nekaj dela, saj je letalska policijska enota z ekipo za reševanje posredovala v dveh težjih primerih, so v poročilu zapisali kranjski policisti. V soboto je v Iškem vintgarju moški zdrsnil na podrtem drevju in padel na vejo. Zapičil si jo je pod pazduho. Na kraju je močno krvavel. Prvo pomoč mu je nudila skupina, s katero je hodil, helikopterska ekipa pa ga je s pomočjo reševalcev na tleh imobilizirala, opravila dvig in odpeljala v zdravstveno ustanovo. Včeraj pa so reševalci pomagali alpinistki, ki je na Grintovcu padla zaradi odloma oprimka. Okoliščine kažejo, da sta se pri padcu odtrgali še dve varovali, preden jo je soplezalec uspel ustaviti. Pri tem je s telesom huje udarila v steno. Je huje poškodovana. Zaradi poškodb njeno življenje ni ogroženo. V hribe se odpravimo z glavo in bodimo realni, ko ocenjujemo svoje sposobnosti. V soboto je policijski helikopter s termovizijo na območju Kukove špice preverjal tudi informacijo o opaženem oranžnem ali rdečem signalu na gori. Posadka helikopterja je območje podrobno pregledala po vseh višinskih slojih in na nasprotni južni strani našla baterijo z rdečim snopom svetlobe. Drugih posebnosti ni ugotovila. Na območju trenutno ni pogrešana nobena oseba.