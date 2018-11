Nevarna lenoba: na cesto, ne da bi s stekel spraskali led

Zbudili smo se v najhladnejše jutro v letošnji jeseni in mraz je očitno presenetil tudi voznike. S PU Novo mesto so sporočili, da so njihovi policisti opozarjali neodgovorne voznike, ki si, kot so zapisali, pred vožnjo niso vzeli niti toliko časa, da bi s stekel in luči odstranili led.

"Z zaledenelimi stranskimi ali celo prednjim steklom voznik gotovo ne opazi pešca, ki prečka vozišče, ali vozila, ki se vključuje v promet, so opozorili. "Upoštevajte naše nasvete in pred vožnjo očistite vozilo. Vzelo vam bo le kakšno minuto, s tem pa si boste zagotovili pregled nad dogajanjem v prometu in bistveno zmanjšali tveganje za nastanek prometne nesreče," so dodali.