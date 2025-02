Nevarne odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije nelegalno zakopavali na Hrvaškem

Kot so sporočili iz Europola, so 13. februarja 2025 hrvaški organi pregona aretirali 13 oseb, osumljenih, da so del okoljske kriminalne mreže. Glavna osumljenca, hrvaška državljana, naj bi organizirala nezakonit uvoz nevarnih odpadkov iz Italije, Slovenije in Nemčije na Hrvaško. Namesto da bi bili ustrezno obdelani in odloženi, preiskava kaže, da so bili odpadki zgolj zakopani ali odloženi na najmanj treh lokacijah. Ocenjuje se, da je bilo na ta način nezakonito odloženih najmanj 35.000 ton odpadkov, s čimer so storilci pridobili vsaj štiri milijone evrov dobička.

Kriminalna združba naj bi z zlorabo 'legalne' infrastrukture upravljala nezakonito trgovino in odlaganje odpadkov iz različnih držav, predvsem Italije, na Hrvaškem. V ta namen se je kriminalna mreža oprla na legalna podjetja v Italiji, pa tudi na transportna podjetja in druge zakonite posle v Italiji in na Hrvaškem. Laboratorijska analiza je pokazala, da so nezakonito odložene smeti, ki so jih storilci lažno označili za plastične odpadke, primerne za recikliranje, v resnici nevarni odpadki. Hrvaške oblasti menijo, da je kriminalna mreža tudi nezakonito zakopavala in odlagala medicinske odpadke hrvaških podjetij.

Ponarejena dokumentacija kot ključ do dobička

Kriminalne mreže, ki se ukvarjajo s trgovino z odpadki, izkoriščajo visoke stroške obdelave, zlasti nevarnih odpadkov. V tem primeru je bil modus operandi zmagati na razpisnih postopkih za obdelavo odpadkov v Italiji s ponudbo nižjih cen v primerjavi z drugimi ponudniki na legalnem trgu. Po pridobitvi pogodbe bi kriminalna mreža pod vodstvom Hrvaške odpadke – brez predhodne obvezne obdelave – prepeljala na Hrvaško. Da bi se izognili potrebnemu soglasju Hrvaške, so kriminalci ponaredili dokumentacijo, da bi razglasili, da so odpadki zgolj namenjeni recikliranju, in tako prikrili, da gre v resnici za nevarne odpadke. Z odlaganjem medicinskih ali nevarnih odpadkov na Hrvaškem brez kakršne koli obdelave kriminalna mreža prihrani stroške, povezane s tem postopkom, razliko pa pospravi v žep, je zapisal Europol.

Ogromen dobiček, nizko tveganje in nepopravljiva škoda

Trgovanje z odpadki je nezakonita dejavnost, ki kriminalnim mrežam omogoča pridobivanje velikih dobičkov, hkrati pa se izpostavlja sorazmerno nizkemu tveganju. Nezakonito odlaganje odpadkov pogosto povzroča nepopravljivo škodo okolju, onesnažuje tla, vodo in zrak. Ta kazniva dejanja gredo običajno z roko v roki s ponarejanjem dokumentov ali finančnimi kaznivimi dejanji, kot sta pranje denarja ali korupcija. V akciji so policisti na kraju zasegli elektronske naprave, mobilne telefone in dokumente, ki bodo predmet nadaljnje preiskave, še pojasnjujejo na Europolu.