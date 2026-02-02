Nevarni 44-letnik, osumljen uboja, še vedno na begu

Po poročanju hrvaških in bosanskih medijev naj bi 44-letnik s strelnim orožjem ustrelil moškega, ki je poskušal zaščititi mlajšo osebo. Državljan BiH naj bi za posledicami poškodb umrl. Na novomeški policijski upravi so nam povedali, da navedb tujih medijev in okoliščin, ki jih opisujejo, ne morejo komentirati, so pa potrdili, da preiskava zaenkrat teče v smeri kaznivega dejanja uboja.

Črnomaljski policisti so kaznivo dejanje obravnavali v soboto zvečer. Osumljenec je s kraja pobegnil peš, policisti in kriminalisti pa ga iščejo z vsemi razpoložljivimi silami, tudi z uporabo dronov.

Osumljeni Bojanić je star 44 let, visok je okoli 185 centimetrov in srednje postave. Ko je odšel od doma v Bojancih, je bil oblečen v hlače temno zelene barve, so sporočili.

Po do sedaj znanih podatkih je nepredvidljiv in bi zato lahko bil nevaren. Policisti pozivajo vse, ki bi ga opazili, da se mu ne približujejo, ampak o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

Prav tako pozivajo vse, ki bi imeli informacije o tem, kje se nahaja, da jim to sporočijo. Bojanića pa pozivajo, da se zaradi razjasnitve okoliščin dogodka sam zglasi na najbližji policijski postaji ali pokliče na številko 113.