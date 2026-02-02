Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Nevarni 44-letnik, osumljen uboja, še vedno na begu

Črnomelj/Novo mesto, 02. 02. 2026 11.32 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.V.
Borislav Bojanić (1)

Policija še naprej išče 44-letnega Borislava Bojanića. Moškega sumijo uboja. Po poročanju tujih medijev naj bi bil žrtev 44-letnik iz Bosne in Hercegovine. V iskanje moškega so vključeni tudi hrvaški policisti.

Črnomaljski policisti so kaznivo dejanje obravnavali v soboto zvečer. Osumljenec je s kraja pobegnil peš, policisti in kriminalisti pa ga iščejo z vsemi razpoložljivimi silami, tudi z uporabo dronov.

Po poročanju hrvaških in bosanskih medijev naj bi 44-letnik s strelnim orožjem ustrelil moškega, ki je poskušal zaščititi mlajšo osebo. Državljan BiH naj bi za posledicami poškodb umrl. Na novomeški policijski upravi so nam povedali, da navedb tujih medijev in okoliščin, ki jih opisujejo, ne morejo komentirati, so pa potrdili, da preiskava zaenkrat teče v smeri kaznivega dejanja uboja.

Prizorišče uboja
Prizorišče uboja
FOTO: 24UR

Osumljeni Bojanić je star 44 let, visok je okoli 185 centimetrov in srednje postave. Ko je odšel od doma v Bojancih, je bil oblečen v hlače temno zelene barve, so sporočili.

Po do sedaj znanih podatkih je nepredvidljiv in bi zato lahko bil nevaren. Policisti pozivajo vse, ki bi ga opazili, da se mu ne približujejo, ampak o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

Prav tako pozivajo vse, ki bi imeli informacije o tem, kje se nahaja, da jim to sporočijo. Bojanića pa pozivajo, da se zaradi razjasnitve okoliščin dogodka sam zglasi na najbližji policijski postaji ali pokliče na številko 113.

borislav bojanić uboj črnomelj

Trčil v njeno vozilo, nato mahal s kijem: 24-letnica se je skrila v avto

bibaleze
Portal
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja
Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja
Vročina pri otroku: 3 stvari, ki jih mora vedeti vsak starš
Vročina pri otroku: 3 stvari, ki jih mora vedeti vsak starš
zadovoljna
Portal
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Take obleke zagotovo še niste videli
Take obleke zagotovo še niste videli
vizita
Portal
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
cekin
Portal
spektakli, ki služijo milijarde
To je najpomembnejša veščina za iskalce zaposlitve
To je najpomembnejša veščina za iskalce zaposlitve
23-letna varilka razkrila zaslužek
23-letna varilka razkrila zaslužek
20 najbolj stresnih služb
20 najbolj stresnih služb
moskisvet
Portal
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
dominvrt
Portal
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Kakšne okenske okvirje izbrati?
Kakšne okenske okvirje izbrati?
okusno
Portal
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506