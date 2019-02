Nevarno: močno pijan vijugal po avtocesti

Spet moramo na žalost poročati o močno pijanem vozniku. Včeraj okoli 23. ure so bili novomeški prometniki obveščeni o nevarnem ravnanju voznika, ki naj bi na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu, vijugal po vseh pasovih in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so kršitelja izsledili in ustavili.

Med postopkom so ugotovili, da je 58-letni voznik iz Ljubljane vozil močno pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,33 miligramov alkohola (2,77 g/kg). Kršitelja so odpeljali v prostore za pridržanje in mu odvzeli vozniško dovoljenje.