Nevarno prehiteval, prevozil rdečo in zbežal peš

Gorenjski prometni policisti so v petek obravnavali voznika, ki je na avtocesti pri galeriji Moste pri omejitvi 100 km/h vozil s hitrostjo 166km/h. Kršitelj je bil tujec.

Hitrost na avtocesti so prometni policisti merili že v četrtek, ko je bilo prehitrih 39 udeležencev, in petek, ko so jih zaradi hitrosti obravnavali še 50.

Kranjski policisti pa so v soboto obravnavali voznika, ki jim ni ustavil. Med begom je voznik vozil z neprilagojeno hitrosti, nevarno je prehiteval, ni upošteval prometne signalizacije, prevozil je rdečo luč na semaforju, na osebnem avtomobilu pa so bile tudi registrske oznake drugega vozila. Ko je vozilo ustavil, je bežal še peš. Voznika so policisti izsledili, vozilo pa so mu zasegli, ker je bil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Pozivamo k upoštevanju prometnih pravil in odgovorni vožnji.