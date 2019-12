Nevarnost za volanom: pijan in brez obveznih počitkov pripeljal na Obrežje

Ne drži splošno prepričanje, da so pijani vozniki na cestah le v večernem in nočnem času – vse več primerov ugotavljamo v jutranjih urah in v dnevnem času.

Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog v višini 1450 evrov, zaradi nedostojnega vedenja do policistov pa še plačilni nalog v višini 430 evrov. Po zaključenem postopku ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Postopek so prevzeli policisti Postaje prometne policije Novo mesto, ki so ugotovili, da je voznik iz Bolgarije storil tudi več prekrškov, povezanih z obveznimi počitki in odmori in dovoljenim časom trajanja vožnje. Nevarnemu vozniku, ki je z neodgovornim ravnanjem ogrožal varnost drugih udeležencev v prometu, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Še enega pijanega voznika, v tem primeru osebnega avtomobila, so policisti obravnavali popoldne, je še sporočila Drenikova. Nekaj po 17. uri so bili obveščeni o prometni nesreči na cesti med Brusnicami in Ratežem. Nesrečo je povzročil 60-letnik, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pripeljal 42-letni voznik. Povzročitelj po nesreči vozila ni ustavil, ampak je nadaljeval z vožnjo do Rateža. V nesreči ni bil nihče poškodoval, policisti pa so še ugotovili, da je imel povzročitelj nesreče v litru izdihanega zraka 0,69 miligramov alkohola. Izdali so mu plačilni nalog in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

"Na Policijski upravi Novo mesto ugotavljamo, da se kljub številnim preventivnim in represivnim aktivnostim, ki jih izvajamo skozi vse leto, število alkoholiziranih povzročiteljev nesreč ne zmanjšuje. Letos smo obravnavali 133 prometnih nesreč, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola, v enakem obdobju lanskega leta pa 119. Povprečna stopnja alkoholiziranosti pri povzročiteljih znaša visokih 1,4 promila in tudi ta se v zadnjih desetih letih ne znižuje. Alkoholizirani vozniki največ nesreč povzročijo zaradi neprilagojene hitrosti, močno pa je v porastu vzrok zaradi nepravilne strani in smeri vožnje," je še opozorila Drenikova. Dodala je, da policisti na njihovem območju letno obravnavajo okoli 1400 kršitev zaradi vožnje pod vplivom alkohola, decembra pa se število voznikov, ki za volan sedejo pod vplivom alkohola, običajno še poveča. Do konca meseca bo zato nadzor poostren.