Nezakonito prevažal Kitajce in pri begu pred policisti povzročil nesrečo

Policista sta zapeljala za vozilom in ga pričela zaustavljati z zvočnimi in svetlobnimi znaki. Voznik znakov ni upošteval in je z nezmanjšano hitrostjo vožnjo nadaljeval v smeri Srednje Bistrice, kjer je v križišču zaradi nepravilnega prehitevanja povzročil prometno nesrečo.

Voznika so nato obvladali in vklenili, ugotovili pa so, da je 32-letni Slovenec v vozilu nezakonito prevažal štiri Kitajce.

"Tujci bodo po končanih postopkih predani hrvaškim varnostnim organom," so še dodali.

Osumljenemu Slovencu so odvzeli prostost in bo kazensko ovaden zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države in nevarne vožnje v cestnem prometu.

V prometni nesreči je na vozilih nastalo za okrog 3000 evrov škode.