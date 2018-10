Neznanca napadla varnostnika, jima ukradla kovček z denarjem in zbežala

Ljubljanski policisti so v sredo okoli 21.15. ure prejeli obvestilo o ropu v Domžalah. Tarči roparjev sta bila varnostnika. Neznana storilca sta ju fizično napadla in jima vzela kovček z dnevnim izkupičkom več trgovin. Po ropu sta se odpeljala s skuterjem.

Varnostnika sta pri tem utrpela telesne poškodbe, enega so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti so skušali storilce izslediti, med drugim tudi s postavitvijo blokadnih točk. Kljub temu pa roparjev do tega trenutka niso izsledili.

Preiskava se nadaljuje.