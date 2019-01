Neznanca oropala bencinski servis na Zaloški

Ljubljanski policisti so včeraj kmalu po 22. uri dobili obvestilo o ropu bencinskega servisa na Zaloški cesti v Ljubljani. V prodajalno sta vstopila dva zamaskirana neznanca in od prodajalk zahtevala denar. Svoje zahteve sta podkrepila z grožnjo in orožjem, ki ga je imel pri sebi eden od storilcev. Ukradla sta dnevni izkupiček in zbežala. V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan, je sporočila predstavnica PU Ljubljana.