Neznanca oropala moškega, nato pa ga med begom skoraj povozila

V soboto okoli 11.30 je oškodovanec v Šiški zalotil dva neznanca, ki sta vlomila v njegov kombi in mu ukradla orodje. Ko sta neznanca opazila lastnika, sta pobegnila z osebnim vozilom, pri tem pa skoraj povozila oškodovanca, ki je želel vozilo ustaviti.

Osumljenca sta odtujila ročno orodje in povzročila za 500 evrov škode. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Vlomilca sta vozila starejši model avtomobila znamke Renault scenic sive barve, ki je imel nameščene različne registrske tablice ljubljanskega območja.

V soboto pozno zvečer pa so na območju Viča trije neznani moški pretepli oškodovanca, mu odvzeli mobilni telefon in denar ter pobegnili. Oškodovanec je bil lažje poškodovan, oškodovali pa so ga za 200 evrov.

Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil.