Neznanca v Mostah pretepla in oropala moškega

Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev neznanih storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.

Podali so tudi opis moških: prvi je bil visok okoli 180 cm, srednje postave in pobrit po glavi. Oblečen je bil v rjavo majico s kratkimi rokavi in črne kratke hlače, nosil je modro kapo s ščitnikom. Drugi moški je bil močnejše postave, daljših črnih las, oblečen je bil v majico z vojaškim vzorcem in sive kratke hlače.

Napad se je zgodil v petek okoli 17. ure.