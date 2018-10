Neznanca v Sežani otroka vabila v vozilo

Sežanski policisti so pridobili podatek, da se je 26. septembra okrog 13.25 na Pahorjevi ulici v Sežani pojavil kombi črne mat barve z italijanskimi registrskimi tablicami, v njem pa sta se prevažala dva moška.

Neznanca sta dečka nagovarjala, naj jima pokaže pot do trgovine v Kopru (slika je simbolična).

Kombi se je ustavil pri 12-letnem dečku, nakar je sopotnik odprl drsna vrata in fantka v slovenskem jeziku spraševal po lokaciji neke trgovine v Kopru. Istočasno ga je prosil, da gre z njima in da jima pokaže pot. Voznik je dečku obljubil, da mu bo kupil, karkoli si bo v trgovini zaželel. 12-letnik je takoj zaznal njun sumljiv namen, zato se je oddaljil od kombija, takrat pa je iz kombija izstopil tudi sopotnik. Ko je ta opazil, da je fant pričel teči in istočasno klicati po telefonu, se je usedel nazaj v vozilo. Moška sta se nato odpeljala neznano kam.

Policija dogodek še preiskuje.