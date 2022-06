V Šiški prodajalki zagrozila s pištolo in oropala trgovino

Rop se je zgodil včeraj ob 14.30. Izvedla ga dva moška. Najprej je eden izmed njiju vstopil v trgovino in želel kupiti izdelke. Ko je prodajalka odprla blagajno, je v trgovino vstopil drug storilec in ji zagrozil s pištolo. Iz blagajne je pobral denar, nato pa sta moška skupaj zbežala z motorjem. Ukradla sta približno 50 evrov, so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti moških še niso ujeli, še vedno pa zbirajo obvestila, ki bi jim ju pomagala izslediti. Prvi moški je star okoli 25 let, oblečen je bil v črno majico z rdečim napisom in sive kratke hlače. Drugi izmed storilcev, prav tako moški, je bil oblečen bil v zeleno majico in sive kratke hlače, na glavi je imel motoristično čelado, so še sporočili s PU Ljubljana.