Neznanci iz župnišča ukradli kelih, vreden okoli dva tisoč evrov

Celjski policisti so sporočili, da je neznani storilec iz župnišča v Šentrupertu nad Laškim ukradel kelih, vreden okoli 2000 evrov. Tamkajšnji župnik Iztok Hanžič je povedal, da so v torek ponoči opazili, da keliha ni. Gre za kelih, ki ga v cerkvi sicer niso uporabljali, je pa bil skrbno shranjen v šatulji v župnišču. Neznanci so v župnišče vlomili skozi vrata, na srečo pa takrat ni bilo nikogar tam, tako da med vlomom ni bil nihče poškodovan. Hanžič je še povedal, da kelih ni bil zavarovan.

Iz podatkov policije je razvidno, da se je število vlomov oziroma kaznivih dejanj zoper Katoliško cerkev leta 2018 v primerjavi z letom prej znižalo s 170 na 61, povečala pa se je nastala škoda, s 45.400 na 49.200 evrov. Delni podatki za leto 2019 kažejo, da se je število kaznivih dejanj dodatno znižalo na 55. Lani se je sicer največ kaznivih dejanj zgodilo na območju PU Ljubljana (19) in PU Maribor (11), hkrati pa ne mine mesec, da ne bi zabeležili vloma v kakšno od cerkva ali župnišč po Sloveniji.

Nepridipravi najraje posežejo po gotovini ali vrednih predmetih, se je pa tudi že zgodilo, da so jih med vlomom zalotili duhovniki, ki so krajo poskušali preprečiti, a so bili nato sami žrtev napada. Spomnimo samo na primer iz leta 2016, ko so štirje zamaskirani neznanci vlomili v župnišče v Cerkljah na Gorenjskem, pri tem pa tudi fizično napadli župnika, ki je bil lažje poškodovan.