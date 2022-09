Neznanci napadli 69-letnika in iz hiše ukradli meso

"Ropot v priročnem skladišču je zbudil lastnika, ki je tam zalotil tri zamaskirance. Eden ga je pošprical z dražljivo snovjo, drugi udaril s palico in mu zlomil roko. Storilci so se nato razbežali, odnesli pa niso nič," so sporočili iz PU Novo mesto.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto, so policisti v noči iz srede na četrtek prejeli klic, da so neznanci v Krški vasi skušali oropati 69-letnika. Po prvih ugotovitvah so v garažo ob stanovanjski hiši vlomili trije zamaskirani neznanci.

Nato so v zgodnjih jutranjih urah na številko 113 prejeli klic lastnikov hiše, prav tako iz Krške vasi, ki so opazili, da je ponoči nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje.

"Pregledali so prostore in odnesli kardansko gred, motorno žago in meso iz skrinje. Vse to so našli pri kasnejšem ogledu, tako da so na koncu ugotovili, da so storilci odnesli le nekaj suhomesnatih izdelkov in gumijaste škornje," so zapisali novomeški policisti.

Skupno vrednost ukradenih izdelkov ter poškodb na vratih dveh objektov ocenjujejo na okoli 3000 evrov.

"Policisti domnevajo, da sta dogodka povezana in storilci zaradi zalotitve niso imeli časa odpeljali pripravljene ukradene predmete pod bližnjim kozolcem," so še dodali. Preiskava sicer še poteka.