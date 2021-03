Neznanci pod pretvezo prodaje okradli starejše občane

Policisti PU Ljubljana so sporočili, da so včeraj okoli 11. ure v Logatcu do starejšega občana pristopili neznanci, ki so ga ogovorili in mu ponujali oziroma prodajali posodo. S pogovorom so ga zavedli in ga prepričali, tako da je opravil več dvigov na bankomatih in v banki ter jim za posodo izročil nekaj tisoč evrov gotovine. Storilci so se s kraja odpeljali z osebnim vozilom znamke Peugeot.