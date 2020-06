Neznanci ponoči prerezali pnevmatike vsaj 39 vozil v centru Ljubljane

Bralci so nas opozorili na to, da so ponoči v centru Ljubljane več posameznikom prerezali pnevmatike. Tiskovna predstavnica PU Ljubljana Aleksandra Golecje potrdila, da so danes popoldne policisti res bili obveščeni o več poškodovanih vozilih v središču prestolnice.

Ugotovili so, da so trenutno še neznani storilci preko noči prerezali pnevmatike vsaj 39 osebnih vozil, ki so bila parkirana v več različnih ulicah v centru mesta. Pri ogledih so odkrili še vsaj štiri vozila, ki so bila poškodovana, vendar kontaktov lastnikov še niso uspeli pridobiti, zato naprošajo še vse morebitne oškodovance, da pokličejo na PP Ljubljana Center na telefonsko številko 01 475 06 00ali na 113. Prav tako vse, ki o dogodku karkoli vedo, naprošajo, da pokličejo na te številke.

Policisti še vedno zbirajo obvestila in preverjajo okoliščine dejanja, o vsem pa bodo nato obvestili pristojno državno tožilstvo.