Neznanci poškodovali bankomat, denarja jim ni uspelo odnesti

Policisti PU Ljubljana so bili okoli 2. ure zjutraj obveščeni o kaznivem dejanju velike tatvine. Po do sedaj znanih podatkih naj bi ostalo pri poskusu dejanja, storilci so namreč bankomat poškodovali, tatvine pa naj jim ne bi uspelo izvesti.
Policisti opravljajo ogled in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
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