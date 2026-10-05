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Črna kronika

Neznanci poškodovali bankomat, denarja jim ni uspelo odnesti

Ljubljana, 05. 10. 2026 08.02 pred 23 minutami 1 min branja 6

Avtor:
N.V.
Slovenska policija splošna

Na območju Horjula so neznani storilci z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat na enem izmed poslovnih objektov. Nastalo je za nekaj tisoč evrov materialne škode.

Policisti PU Ljubljana so bili okoli 2. ure zjutraj obveščeni o kaznivem dejanju velike tatvine. Po do sedaj znanih podatkih naj bi ostalo pri poskusu dejanja, storilci so namreč bankomat poškodovali, tatvine pa naj jim ne bi uspelo izvesti.

Slovenska policija splošna
Slovenska policija splošna
FOTO: Luka Kotnik

Policisti opravljajo ogled in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

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bankomat eksplozivno sredstvo pu ljubljana

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KOMENTARJI6

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nova pot
05. 10. 2026 08.31
Policija bi morala malo več legitimirati ljudi na ulici, ker je pri nas izgleda kar nekaj takšnih, ki živijo ilegalno pri nas.
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0 0
Korošec77
05. 10. 2026 08.24
Če pišete o kriminalu v SLO, potem ne pišite selektivno. Včeraj dopoldne ob 9.uri sredi dne je bil npr. rop na Masarykovi v Ljubljani, žrtev sta obstopila dva moška, piše sicer malo hecno - črnih las in poraščena (si nekako predstavljam) in mu ukradla ves denar in uro. Torej takle mamo že pri nas, v nedeljo zjutraj te v centru prestolnice oropajo ko cucka.
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+2
2 0
daiči
05. 10. 2026 08.21
to je pa to k so gledal sam komedije pa romanticne filme, k bi kter pogledu se kak akcijsko kriminaln film bi vedl kako se to nardi...
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+1
1 0
mario7
05. 10. 2026 08.20
Kaj niso bankomati varovani z kamerami?
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+3
3 0
daiči
05. 10. 2026 08.24
so varovani, sam ce se gres k ropas "maskare" pol ti kamere nena nucajo glih neki...
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+1
1 0
Deathstar
05. 10. 2026 08.16
Ka moreš bit bučk, da greš bankomat razstrelit.... denar se itak uniči, ofarba....debilizem totalni...
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+5
5 0
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