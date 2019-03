Neznanec pretepel Ivana Simiča, nekdanjega direktorja Dursa

Ivan Simičnam je povedal, da "ko sem prišel v službo, sem se prepognil, da vzamem časopise. Iz smeri ceste je prišla oseba, ki je prišla k meni in me je nekajkrat udarila. Padel sem na tla in me je nato na tleh še zbrcal. Napad je trajal 10 ali 15 sekund in potem je ta moški pobegnil."

Simič resnejših poškodb ni utrpel, iz nosa mu je tekla kri, bo pa imel tudi podplutbe. Priznava, da ne ve, zakaj se je napad zgodil, domeva pa, da zaradi njegovega pisanja na blogu ali družbenih omrežjih. Policijo je o dogodku obvestil.

Poslali smo vprašanja na policijo, odgovore bomo objavili takoj, ko jih dobimo.

Javnosti je Simič sicer znan kot direktor slovenskega Dursa, ki ga je vodil od leta 2006 do 2008, v tem času pa je bila izvedena prenova davčnega sistema, ki je razbremenila tako državljane kot zaposlene na davčni upravi.

Od junija 2007 do julija 2008 je bil Simič tudi predsednik Evropskega združenja davčnih uprav, ki združuje 42 davčnih uprav, od novembra 2009 do maja 2012 pa je bil član Fiskalnega sveta slovenske vlade. Leta 2009 in 2010 je zasedal mesto predsednika Nogometne zveze Slovenije.

Leta 2013 je bil tudi direktor srbske davčne uprave, pred tem pa je od avgusta 2012 deloval kot svetovalec takratnega srbskega finančnega ministra Mlađana Dinkića.