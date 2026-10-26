Neznanci razbili stekla na več avtobusnih postajah

Tržiški policisti so bili v nedeljo okoli 8.30 obveščeni o poškodovanju avtobusne postaje na območju Bistrice pri Tržiču. Storilec je na postaji poškodoval steklo in s tem povzročil premoženjsko škodo lastniku. Policisti o primeru še zbirajo obvestila.

Približno dve uri kasneje so bili o škodi na treh avtobusnih postajah obveščeni tudi policisti v Kranjski Gori. Ugotovili so, da je neznani storilec v noči na nedeljo na treh postajah poškodoval steklo in s tem povzročil premoženjsko škodo. Tudi o tem primeru policisti še zbirajo obvestila.