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Črna kronika

Neznanci razbili stekla na več avtobusnih postajah

Tržič / Kranjska Gora, 26. 10. 2026 09.16 pred 50 minutami 1 min branja 4

Avtor:
M.S.
Razbito steklo na cesti

Gorenjski policisti so minuli konec tedna obravnavali več primerov namernega poškodovanja stekel na avtobusnih postajah. Ali gre za istega storilca, še ni znano.

Tržiški policisti so bili v nedeljo okoli 8.30 obveščeni o poškodovanju avtobusne postaje na območju Bistrice pri Tržiču. Storilec je na postaji poškodoval steklo in s tem povzročil premoženjsko škodo lastniku. Policisti o primeru še zbirajo obvestila.

Približno dve uri kasneje so bili o škodi na treh avtobusnih postajah obveščeni tudi policisti v Kranjski Gori. Ugotovili so, da je neznani storilec v noči na nedeljo na treh postajah poškodoval steklo in s tem povzročil premoženjsko škodo. Tudi o tem primeru policisti še zbirajo obvestila.

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kranjska gora tržič policija avtobusna postaja

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KOMENTARJI4

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IKOSS
26. 10. 2026 10.07
Žal takšni incidenti niso nepričakovani v kolikor pogledamo stališča ne ravno redkih komentatorjev, ko ta podajajo o različnih incidentih v tujini. Namesto, da bi določena ravnanja brezpogojno in ostro obsodili, se takšna ravnanja opravičuje, jih nekateri tolerirajo, ali celo odkrito podpirajo. Do tega, da nekdo to stori sam, žal ni dolga pot. Zaradi tega bi se morala naša družba resno vprašati, kaj pri socializaciji delamo narobe, da vse več posameznikov nima zadržkov do vandalizma, kraj, ropov, ne nadnje do posega v človekovo zdravja ali celo življenje. V kolikor tega problema ne bomo pravočasno naslovili, se ta ne bo rešil sam. Ravno nasprotno, negativni trend se bo nadaljeval, kar predstavlja resen družbeni problem.
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0 0
Prelepa Soča
26. 10. 2026 10.06
Predvsem ZNANI "neznanci".
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0 0
Pinokio
26. 10. 2026 09.53
Kam plove Slovenija? Vedno več vandalizma, nepremišljenost in korajža v prepričanju, da vandalov nihče ne prepozna. Ampak vsaka šiba ima vedno dva konca.
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+4
4 0
nemski_ovcar
26. 10. 2026 09.55
Premile kazni. To je problem
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+2
2 0
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