Neznanci razstrelili bankomat na Viru pri Domžalah

Katero eksplozivno sredstvo so storilci uporabili, policisti še preiskujejo.

Poškodovali so sicer bankomat, nameščen na enem od poslovnih objektov. Po do zdaj znanih podatkih Policije naj bi ostalo pri poskusu velike tatvine, torej storilcem denarja ni uspelo ukrasti.

Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja.