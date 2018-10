Neznanci razstrelili bankomat na Zaloški cesti v Ljubljani

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili danes okoli 3. ure obveščeni o poškodovanju bankomata na Zaloški cesti v Ljubljani. Z ogledom kraja in po do sedaj zbranih obvestilih so policisti ugotovili, da so neznani storilci bankomat razstrelili s plinsko eksplozijo. Kot so dodali na PU Ljubljana, jim denarja ni uspelo odtujiti, je pa zaradi eksplozije nastala večja materialna škoda na trgovskem objektu, bančnem avtomatu in vozilu, ki je bil parkiran v bližini. Policisti preiskavo nadaljujejo.