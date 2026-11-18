Danes nekaj po polnoči so bili ljubljanski policisti obveščeni o sumu vloma v paketomat na območju Celovške ceste v Ljubljani.

Po doslej znanih podatkih so doslej neznani osumljenci nasilno odprli omarice paketomata, pri čemer so bila uporabljena tudi pirotehnična sredstva. Za zdaj še ni znana višina nastale škode, prav tako še ni potrjeno, ali so bili iz omaric ukradeni kakšni predmeti.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah suma kaznivega dejanja velike tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.