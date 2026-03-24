Neznanci so se znesli nad pisarno Gibanja Svoboda

Iz fotografij je razvidno, da so neznanci razbili s predvolilnimi plakati polepljena vrata pisarne.

"Razbili so nam pisarno. Kam drvimo? Kdo je to počel, kdo to počne," je zapisala poslanka Gibanja Svoboda Lena Grgurevič v objavi na Facebooku, ki ji je priložila več fotografij.

"Popoldne smo bili obveščeni o tem, da je neznanec z odvrženimi predmeti poškodoval steklo vrat in stekleno izložbo poslovnih prostorov v Mariboru ter plakate, pri čemer je nastala materialna škoda v višini okrog 1000 evrov. Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in o tem še zbirajo obvestila," so za 24ur.com potrdili na Policijski upravi Maribor.

Za dodatna pojasnila smo se obrnili tudi na stranko, njihove odgovore še čakamo.

Gibanje Svoboda je bilo v predvolilnem času tarča nepridipravov, ki so na plakate stranke obesili mrtvega psa in mrtvega goloba. Decembra lani pa so se neznanci znesli nad poslansko pisarno Svobode v Brežicah.