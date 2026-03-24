Črna kronika

Neznanci so se znesli nad pisarno Gibanja Svoboda

Maribor, 24. 03. 2026 20.31 pred 34 minutami 1 min branja 70

Avtor:
K.H.
Uničena pisarna Svobode

Mariborska pisarna stranke Gibanje Svoboda je bila tarča vandalov. Neznanci so namreč razbili steklena vrata pisarne. "Kam drvimo," se ob tem sprašuje poslanka Lena Grgurevič, ki je na družbenih omrežjih tudi objavila fotografije razdejanja. Policija dogodek, v katerem je nastalo za okoli 1000 evrov škode, še preiskuje.

"Razbili so nam pisarno. Kam drvimo? Kdo je to počel, kdo to počne," je zapisala poslanka Gibanja Svoboda Lena Grgurevič v objavi na Facebooku, ki ji je priložila več fotografij. 

Iz fotografij je razvidno, da so neznanci razbili s predvolilnimi plakati polepljena vrata pisarne. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Popoldne smo bili obveščeni o tem, da je neznanec z odvrženimi predmeti poškodoval steklo vrat in stekleno izložbo poslovnih prostorov v Mariboru ter plakate, pri čemer je nastala materialna škoda v višini okrog 1000 evrov. Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in o tem še zbirajo obvestila," so za 24ur.com potrdili na Policijski upravi Maribor. 

Za dodatna pojasnila smo se obrnili tudi na stranko, njihove odgovore še čakamo. 

Gibanje Svoboda je bilo v predvolilnem času tarča nepridipravov, ki so na plakate stranke obesili mrtvega psa in mrtvega goloba. Decembra lani pa so se neznanci znesli nad poslansko pisarno Svobode v Brežicah. 

gibanje svoboda stranka pisarna vandalizem

Kje je Ksenja Pilih?

KOMENTARJI70

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kriss slo
24. 03. 2026 21.59
kar prpravte se.levicarska g...d..vsak dan bodo kmalu clanki iz hrvaske..rekordi ,kolone...vsak dan vas bom piknu tam kjer vas najbolj boli
DJ-Pero
24. 03. 2026 21.59
Me ne čudi. Kljub skoraj popolni levi medijski nadvladi je Golob za "mišjo dlako" zmagal. Realno: gospodarstvu v državi ne gre dobro. 🙁 Tri leta in pol človek sploh ni slišal za vlado, ker so si grabili na kup, v zadnjih mesecih bombončki na 1000 in en način: od božičnic, dvigov plač, podaljsanih vinjet... 😡 Zakaj niso lani uvedli obveznih božičnic?? Lani podaljsali vinjet?? Saj nismo s hruške padli. 😡 Pa še goriva ni. Kjlub temu, da nam naša vrla koalicija razlaga, kako je vse pod nadzorom. Bolano!!!😡
Mladi? Plasto
24. 03. 2026 21.58
ti storilci so tako pogumni ... da si upajo samo pod krinko noči .....anonimno .... ker nimajo jajčk za kaj drugega :D .... navadni usraneti :D
Con-vid 1984
24. 03. 2026 21.58
Bojim se da ma gibanje 10% precej več sovražnikov kot samo JJ 👍
Iqos
24. 03. 2026 21.58
Divjanje izgubljenih.
Grickoficko
24. 03. 2026 21.57
😂😂😂😂
Nightrider
24. 03. 2026 21.57
Janšistom se je totalno zmešalo. Hkrati pa kažejo svojo kulturo.
Con-vid 1984
24. 03. 2026 21.57
Kaj pa če je false flag, kakšen džakur se bo že našel,....je dobil robo od nekih plešočih izraelcov:
mojito88521
24. 03. 2026 21.56
SDS ne prenese poraza.
Rožle Patriot
24. 03. 2026 21.59
Ja, kakšen zmagovalec si lahko to, ko ne boš mogel sestaviti vlade .. !!!
Pedro Lopez
24. 03. 2026 21.56
Meh, to je pa primitivizem, ki ne koristi nobenemu, še najmanj pa desnici oz. SDS. Res ne vem, kaj mislijo, da bodo dosegli s tem.
Feniks77
24. 03. 2026 21.55
klakocarko poklicite bo ona prec red nardila 😁😁😁😁
osiveli_ritmični_gimnastik
24. 03. 2026 21.55
Nova oblika kibernwtskega napada nad diktaturo "Svobode". Pici a si bil ti spet?
Con-vid 1984
24. 03. 2026 21.55
Kaj je blo? Je zginil kak dildo?
Kod.
24. 03. 2026 21.55
Nič bat,bo burgerica preiskala 😁
nefretete
24. 03. 2026 21.55
Razbijači, spletni kao vplivneži, ki razbijajo, skrunilci kipov in morilci živali za boljši vtis na nasprotnikovih panojih. Saj bi človel še našteval, pa mi je že od tega slabo.
Arguss
24. 03. 2026 21.54
milan
Feniks77
24. 03. 2026 21.53
to si sami delate ko tolko lažete , zavajate in kradete in prav je tako , kar seješ to žanješ.
Mladi? Plasto
24. 03. 2026 21.59
zgleda , da to oddaja kdo vam laže seka mal v glavco :D
NeXadileC
24. 03. 2026 21.52
Ali se vi zavedate, da so nam vtaknili nekid 2 meseca v leto. SEPTember je 7. mesec OCTober je 8. mesec NOVember je 9. mesec DECember je 10. mesec, izhajajoč iz latinščine. "Koledar je imel 10 mesecev v letu s 304 dnevi. Zdi se, da Rimljani preostalih 61 dni, ki so padli sredi zime, niso upoštevali. Deset mesecev se je imenovalo Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, september, oktober, november in december."
Pedro Lopez
24. 03. 2026 21.56
A s tabo je vse v redu?
Con-vid 1984
24. 03. 2026 21.51
Grozno, takoj sklicati sejo ZN!
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
