Neznanci ukradli nekaj sto kilogramov suhomesnatih izdelkov

Črnomaljski policisti so si v torek zjutraj s kriminalističnim tehnikom ogledali kraj vloma in tatvino v Petrovi vasi. Tam so storilci ponoči vlomili v prostore kmečkega turizma in hladilnice ter odnesli nekaj sto kilogramov suhomesnatih izdelkov. Skupno škodo ocenjujejo na več kot 10.000 evrov, so sporočili s PU Novo mesto.