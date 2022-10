Neznanci v centru Ljubljane trojici zagrozili s pretepom in ukradli kolesa

V soboto okoli 23. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o ropu v centru Ljubljane. Ugotovili so, da so bili trije oškodovanci na eni od ulic, ko so do njih pristopili trije neznanci, jim zagrozili s pretepom in jim ukradli tri kolesa znamk Fuji in Specialized. Povzročili so za okoli 3300 evrov materialne škode.

Policisti še zbirajo obvestila in okoliščine, ki bi pripomogle k izsleditvi storilcev, in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.