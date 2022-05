Neznanci v Piranu porisali fasado Hiše Benečanke

Ker gre za stavbo, ki predstavlja nepremično kulturno dediščino, točneje kulturni spomenik lokalnega pomena, so preiskavo kaznivega dejanja prevzeli kriminalisti Policijske uprave (PU) Koper, ki so na kraju opravili ogled ter zbirali obvestila in druge dokaze, so danes sporočili iz koprske PU.

Opisano dejanje predstavlja kaznivo dejanje poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote, zanj pa je predpisana zaporna kazen do petih let.

Preiskava kaznivega dejanja še poteka, zato Policija občane prosi za kakršne koli koristne podatke, ki bi pripomogli k odkritju storilcev. Podatke lahko sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.